В контракте Клоппа есть пункт о возможном уходе в Бундеслигу

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В контракте Клоппа есть пункт о возможном уходе в Бундеслигу

Новый контракт Юргена Клоппа с "Ливерпулем" включает в себя интересный пункт.

По сведениям The Independent, этот пункт предусматривает возможный уход специалиста в Бундеслигу до окончания соглашения. Контракт Клоппа с клубом рассчитан до лета 2024 года.

Напомним, что Клопп возглавляет "Ливерпуль" с осени 2015 года. Под его руководством клуб выиграл Лигу Чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Клопп ранее уже работал в германском чемпионате. С 2001 по 2008 год он возглавлял "Майнц", а с 2008 по 2015 год - дортмундскую "Боруссию".

В текущем сезоне подопечные Клоппа уверенно лидируют в АПЛ, опережая "Манчестер Сити" на 22 очка.

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