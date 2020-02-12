"Спартак" прилетел в Сочи на заключительный сбор

Московский "Спартак" прибыл в Сочи, где у клуба запланирован заключительный сбор перед стартом второй половины сезона.

В Сочи "красно-белые" пробудут до начала следующей неделе. 16 февраля клуб ожидает товарищеская игра с ереванским "Араратом".

После 19 туров "Спартак" занимает в РПЛ десятое место, имея в активе 22 очка.

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