"Спартак" прилетел в Сочи на заключительный сбор

Теги спартак москва

"Спартак" прилетел в Сочи на заключительный сбор

Московский "Спартак" прибыл в Сочи, где у клуба запланирован заключительный сбор перед стартом второй половины сезона.

В Сочи "красно-белые" пробудут до начала следующей неделе. 16 февраля клуб ожидает товарищеская игра с ереванским "Араратом".

После 19 туров "Спартак" занимает в РПЛ десятое место, имея в активе 22 очка.

Читайте также: "Спартак" отправился на третий сбор без Глушенкова и Баду. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Журналист Егоров рассказал детали контракта "Тинькофф Банка" с РПЛ

Журналист Егоров рассказал детали контракта "Тинькофф Банка" с РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов