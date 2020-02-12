"Краснодар" и "Наполи" не могут согласовать аренду Юнеса

Переговоры между "Наполи" и "Краснодаром" об аренде хавбека Амина Юнеса зашли в тупик.

Как сообщает Calciomercato, неаполитанцы хотят заработать на аренде игрока 1,5-2 миллиона евро, однако российский клуб такие условия не устраивают.

Отмечается, что сам футболист хочет покинуть клуб, однако его переход в "Краснодар" пока маловероятен.

Последний раз Юнес появлялся на поле 7 декабря прошлого года. Всего в текущем сезоне он провел 7 матчей.

Напомним, что в России зимнее трансферное окно будет открыто до 21 февраля.

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