Журналист Егоров рассказал детали контракта "Тинькофф Банка" с РПЛ

Теги рпл

Журналист Егоров рассказал детали контракта "Тинькофф Банка" с РПЛ

Журналист Сергей Егоров поведал детали контракта "Тинькофф Банка" с РПЛ.

"Соглашение будет рассчитано на 2,5 года и вступит в силу с весенней части нынешнего чемпионата. На форме появится нашивка "Тинькофф-Чемпионат России по футболу". По информации моих источников, сумма контракта - 350 миллионов рублей в год", - заявил Егоров.

Отмечается, что клубы РПЛ поддерживают возможную сделку.

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