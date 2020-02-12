Журналист Егоров рассказал детали контракта "Тинькофф Банка" с РПЛ

Журналист Сергей Егоров поведал детали контракта "Тинькофф Банка" с РПЛ.

"Соглашение будет рассчитано на 2,5 года и вступит в силу с весенней части нынешнего чемпионата. На форме появится нашивка "Тинькофф-Чемпионат России по футболу". По информации моих источников, сумма контракта - 350 миллионов рублей в год", - заявил Егоров.

Отмечается, что клубы РПЛ поддерживают возможную сделку.

Читайте также: Французская жара из 2000-ых, новый экзамен для "Интера" и увольнение Сарри: разбираем, что посмотреть посреди недели! | http://soccernews.ru