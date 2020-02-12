Скаут "Ливерпуля" просматривал игрока на миланском дерби

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Скаут "Ливерпуля" просматривал игрока на миланском дерби

Хавбек "Интера" Марцело Брозович попал в сферу интересов "Ливерпуля".

Как сообщает FC Inter News, скаут мерсисайдского клуба присутствовал на миланском дерби, которое завершилось победой "Интера" со счетом 4:2, и просматривал 27-летнего хорвата.

Соглашение Брозовича с клубом действует до лета 2022 года. Клаусула игрока составляет 60 миллионов евро.

В этом сезоне Брозович провел 28 игр, в которых забил три гола и отдал 6 ассистов.

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