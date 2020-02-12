Скаут "Ливерпуля" просматривал игрока на миланском дерби
Хавбек "Интера" Марцело Брозович попал в сферу интересов "Ливерпуля".
Как сообщает FC Inter News, скаут мерсисайдского клуба присутствовал на миланском дерби, которое завершилось победой "Интера" со счетом 4:2, и просматривал 27-летнего хорвата.
Соглашение Брозовича с клубом действует до лета 2022 года. Клаусула игрока составляет 60 миллионов евро.
В этом сезоне Брозович провел 28 игр, в которых забил три гола и отдал 6 ассистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|25
|73
|2
|Манчестер Сити
|25
|51
|3
|Лестер Сити
|25
|49
|4
|Челси
|25
|41
|5
|Шеффилд Юнайтед
|26
|39
|6
|Тоттенхэм
|25
|37
|7
|Эвертон
|26
|36
|8
|Манчестер Юнайтед
|25
|35
|9
|Вулверхэмптон
|25
|35
|10
|Арсенал Лондон
|25
|31
|11
|Бернли
|25
|31
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|31
|13
|Саутгемптон
|25
|31
|14
|Кристал Пэлас
|26
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|16
|Борнмут
|26
|26
|17
|Астон Вилла
|25
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|24
|19
|Уотфорд
|26
|24
|20
|Норвич Сити
|25
|18