"Барселона" рассчитывает подписать Лаутаро Мартинеса зимой
"Барселона" не оставляет надежд на трансфер нападающего "Интера" Лаутаро Мартинеса.
По сведениям The Sun, каталонский клуб ждет от Ла Лиги специального разрешения на трансфер форварда в связи с серьезными травмами Усмана Дембеле и Луиса Суареса.
Однако ранее сообщалось, что если Ла Лига и даст такое разрешение, то "Барса" сможет купить нападающего только из испанского чемпионата.
Напомним, что клаусула аргентинца составляет 111 миллионов евро. В этом сезоне на его счету 16 голов и 5 ассистов в 27 играх.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14