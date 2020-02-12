"Барселона" рассчитывает подписать Лаутаро Мартинеса зимой

"Барселона" не оставляет надежд на трансфер нападающего "Интера" Лаутаро Мартинеса.

По сведениям The Sun, каталонский клуб ждет от Ла Лиги специального разрешения на трансфер форварда в связи с серьезными травмами Усмана Дембеле и Луиса Суареса.

Однако ранее сообщалось, что если Ла Лига и даст такое разрешение, то "Барса" сможет купить нападающего только из испанского чемпионата.

Напомним, что клаусула аргентинца составляет 111 миллионов евро. В этом сезоне на его счету 16 голов и 5 ассистов в 27 играх.

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