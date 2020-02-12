Роналдо назвал причину ухода из "Интера"

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Роналдо назвал причину ухода из "Интера"

Легенда футбола Роналдо объяснил свой уход из "Интера".

"Я был счастлив в "Интере". Болельщики очень сильно меня поддерживали. Тогда тренером был Купер и я больше не мог с ним работать. Я поставил руководству ультиматум: "либо уходит тренер, либо ухожу я".

Тогда моя история с "Интером" завершилась. Клуб решил оставить Купера", - приводит слова Роналдо Football Italia.

Роналдо выступал за "Интер" с 1997 по 2002 год. За это время он провел 98 матчей и забил 59 голов.

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