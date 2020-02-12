Роналдо назвал причину ухода из "Интера"
Легенда футбола Роналдо объяснил свой уход из "Интера".
"Я был счастлив в "Интере". Болельщики очень сильно меня поддерживали. Тогда тренером был Купер и я больше не мог с ним работать. Я поставил руководству ультиматум: "либо уходит тренер, либо ухожу я".
Тогда моя история с "Интером" завершилась. Клуб решил оставить Купера", - приводит слова Роналдо Football Italia.
Роналдо выступал за "Интер" с 1997 по 2002 год. За это время он провел 98 матчей и забил 59 голов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|23
|54
|2
|Ювентус
|23
|54
|3
|Лацио
|23
|53
|4
|Аталанта
|23
|42
|5
|Рома
|23
|39
|6
|Хеллас Верона
|23
|34
|7
|Болонья
|23
|33
|8
|Кальяри
|23
|32
|9
|Парма
|23
|32
|10
|Милан
|23
|32
|11
|Наполи
|23
|30
|12
|Сассуоло
|23
|29
|13
|Торино
|23
|27
|14
|Фиорентина
|23
|25
|15
|Удинезе
|23
|25
|16
|Сампдория
|23
|23
|17
|Лечче
|23
|22
|18
|Дженоа
|23
|19
|19
|Брешия
|23
|16
|20
|СПАЛ
|23
|15