Дзюба и Слуцкий потроллили друг друга в инстаграме

Форвард "Зенита" Артем Дзюба и наставник "Рубина" Леонид Слуцкий потроллили друг друга в инстаграме.

Игрок "Зенита" опубликовал кадр из мультфильма "Тайна третьей планеты", подписав: "Эксклюзивный кадр. Президент "Рубина" уговаривает Слуцкого стать тренером его клуба".

На что Слуцкий ответил: "Не я начал эту войну". После чего выложил кадр из мультфильма "Бревно" и подписал: "Моуринью "обрабатывает" Дзюбу на предмет трансфера в "Тоттенхэм".

Дзюба поспешил ответить: "Слабовато".

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