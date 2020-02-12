Дзюба и Слуцкий потроллили друг друга в инстаграме
Форвард "Зенита" Артем Дзюба и наставник "Рубина" Леонид Слуцкий потроллили друг друга в инстаграме.
Игрок "Зенита" опубликовал кадр из мультфильма "Тайна третьей планеты", подписав: "Эксклюзивный кадр. Президент "Рубина" уговаривает Слуцкого стать тренером его клуба".
На что Слуцкий ответил: "Не я начал эту войну". После чего выложил кадр из мультфильма "Бревно" и подписал: "Моуринью "обрабатывает" Дзюбу на предмет трансфера в "Тоттенхэм".
Дзюба поспешил ответить: "Слабовато".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15