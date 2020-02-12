Защитник "Локомотива" Мурило высказался о возможности сыграть за сборную России

Теги мурило серкейралокомотив москвароссия

Защитник "Локомотива" Мурило высказался о возможности сыграть за сборную России

Защитник "Локомотива" Мурило Серкейра не исключает возможности сыграть за сборную России.

"Почему бы и нет, на все воля божья. Только он ведет нас по жизни и указывает верный путь. Чтобы достичь успеха, необходимо хорошо выполнять свою работу. Поэтому я тренируюсь и пытаюсь продемонстрировать все, на что способен, каждый день", - сказал игрок.

22-летний бразилец выступает за "Локомотив" с прошлого лета. В этом сезоне он принял участие в 23 матчах во всех турнирах.

Читайте также: Сёмин летом покинет "Локомотив". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Transfermarkt: "Рубин" заключил контракт с Тарасовым

Transfermarkt: "Рубин" заключил контракт с Тарасовым

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов