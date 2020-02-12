Защитник "Локомотива" Мурило высказался о возможности сыграть за сборную России

Защитник "Локомотива" Мурило Серкейра не исключает возможности сыграть за сборную России.

"Почему бы и нет, на все воля божья. Только он ведет нас по жизни и указывает верный путь. Чтобы достичь успеха, необходимо хорошо выполнять свою работу. Поэтому я тренируюсь и пытаюсь продемонстрировать все, на что способен, каждый день", - сказал игрок.

22-летний бразилец выступает за "Локомотив" с прошлого лета. В этом сезоне он принял участие в 23 матчах во всех турнирах.

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