"Реал" готов продать Иско ради трансфера Мбаппе

Президент "Реала" Флорентино Перес начал искать средства на покупку форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.

По сведениям El Desmarque, "сливочные" готовы продать хавбека Иско, в трансфере которого заинтересованы "Арсенал", "Манчестер Сити" и "Челси".

Отмечается, что Мбаппе является главной трансферной целью "Реала" в летнее трансферное окно.

В этом сезоне Иско провел 20 матчей, в которых забил два гола и отдал два ассиста.

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