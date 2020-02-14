Кержаков проиграл суд и теперь должен выплатить первой жене долги по алиментам

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Кержаков проиграл суд и теперь должен выплатить первой жене долги по алиментам

Суд Санкт-Петербурга вынес решение по иску к экс-игроку сборной России Александру Кержакову от его первой жены Марии.

Сообщается, что по решению суда Кержаков должен выплатить экс-супруге 5 миллионов рублей долгов по алиментам.

Отмечается, что изначально Кержаков должен был заплатить 1,2 миллиона рублей, а Мария просила суд увеличить сумму до 6,4 миллиона.

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