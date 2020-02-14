"Интер" теряет хавбека из-за стрессового перелома

Хавбек "Интера" Стефано Сенси травмировался в матче 1/2 финала Кубка Италии с "Наполи" (0:1).

Как сообщает сайт клуба, у 24-летнего итальянца выявили стрессовый перелом ладьевидной кости левой ноги. Сроки восстановления игрока пока неизвестны.

В текущем сезоне на счету Сенси 3 забитых мяча и 4 результативные передачи в 17 играх.

Отметим, что ответная игра против "Наполи" состоится 5 марта.

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