Игало может дебютировать за "Манчестер Юнайтед" в матче против "Челси"

Дебют форварда "Манчестер Юнайтед" Одиона Игало может состояться в игре с "Челси".

Как сообщает сайт клуба, 30-летний нигериец попал в заявку на игру, однако наставник команды Уле Гуннар Сульшер еще не определился, задействовать игрока или нет.

Ранее сообщалось, что "МЮ" поместил игрока на карантин из-за коронавируса.

Поединок между "Челси" и "МЮ" состоится 17 февраля в 23:00 (мск).

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