"Интер" нашел замену Лаутаро Мартинесу в АПЛ

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"Интер" нашел замену Лаутаро Мартинесу в АПЛ

"Интер" начал искать нового форварда на случай возможного ухода Лаутаро Мартинеса.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, "неррадзурри" рассматривают кандидатуру нападающего "Арсенала" Пьер-Эмерика Обамеянга. Также в сферу интересов клуба входит Таита Чонг из "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что борьба за Мартинеса развернется между "Барселоной" и "Реалом". Летом клаусула аргентинца будет составлять 111 миллионов евро.

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