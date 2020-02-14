"Интер" нашел замену Лаутаро Мартинесу в АПЛ
"Интер" начал искать нового форварда на случай возможного ухода Лаутаро Мартинеса.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, "неррадзурри" рассматривают кандидатуру нападающего "Арсенала" Пьер-Эмерика Обамеянга. Также в сферу интересов клуба входит Таита Чонг из "Манчестер Юнайтед".
Напомним, что борьба за Мартинеса развернется между "Барселоной" и "Реалом". Летом клаусула аргентинца будет составлять 111 миллионов евро.
Читайте также: "Реал" интересуется трансферной целью "Барселоны". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Хамес вернулся в строй, но вряд ли сыграет против "Сельты"
-
2
УЕФА исключил "Манчестер Сити" из Лиги Чемпионов на два сезона
-
"Интер" нашел замену Лаутаро Мартинесу в АПЛ
-
Игало может дебютировать за "Манчестер Юнайтед" в матче против "Челси"
-
"Интер" теряет хавбека из-за стрессового перелома
-
Кержаков проиграл суд и теперь должен выплатить первой жене долги по алиментам
-
"Реал" готов продать Иско ради трансфера Мбаппе
-
"Динамо" разгромило юрмальский "Спартак" в товарищеском матче
-
Маурисио рассказал, как Каррера выжил его из "Спартака"
-
Азар не выйдет в стартовом составе "Реала" на матч с "Сельтой"
-
Хавбек "Лестера" Мэддисон выбрал новый клуб
-
"Сочи" и "Ахмат" сыграли вничью, на товарищеском матче присутствовал Кокорин
-
Малком поделился мнением о тренере "Зенита" Семаке
-
Лэмпард прокомментировал трансфер Зиеша в "Челси"
-
Нагельсманн летом 2018 года отказал "Реалу"
-
Кокорина запечатлели в экипировке "Сочи"
-
1
Албанский форвард Манай может дебютировать за "Барселону" в матче с "Хетафе"
-
"Ростов" отдал своего хавбека в аренду норвежскому клубу
-
Рейнгольда похоронили на Николо-Архангельском кладбище
-
"Локомотив" объявил состав на третий сбор
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|23
|54
|2
|Ювентус
|23
|54
|3
|Лацио
|23
|53
|4
|Аталанта
|23
|42
|5
|Рома
|23
|39
|6
|Хеллас Верона
|23
|34
|7
|Болонья
|23
|33
|8
|Кальяри
|23
|32
|9
|Парма
|23
|32
|10
|Милан
|23
|32
|11
|Наполи
|23
|30
|12
|Сассуоло
|23
|29
|13
|Торино
|23
|27
|14
|Фиорентина
|23
|25
|15
|Удинезе
|23
|25
|16
|Сампдория
|23
|23
|17
|Лечче
|23
|22
|18
|Дженоа
|23
|19
|19
|Брешия
|23
|16
|20
|СПАЛ
|23
|15