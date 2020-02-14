Хамес вернулся в строй, но вряд ли сыграет против "Сельты"

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Хамес вернулся в строй, но вряд ли сыграет против "Сельты"

Полузащитник "Реала" Хамес Родригес восстановился после травмы.

Как сообщает Marca, на сегодняшней тренировке колумбиец занимался в общей группе, однако его участия в ближайшей игре с "Сельтой" ждать не стоит.

В текущем сезоне Хамес провел 13 игр, в которых отметился одним голом и двумя ассистами.

Матче между "Реалом" и "Сельтой" состоится 16 февраля в 23:00 (мск).

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