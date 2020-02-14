Тульский "Арсенал" может подписать Лодыгина

Экс-голкипер "Зенита" Юрий Лодыгин может присоединиться к тульскому "Арсеналу".

"17 февраля на третий сбор "Арсенала" должен прибыть Юрий Лодыгин. Скорее всего, с ним подпишут контракт до конца сезона", - заявил журналист Сергей Егоров.

Лодыгин с 2013 по 2019 год выступал за "Зенит". В этом сезоне он защищал цвета турецкого "Газиантепа".

В настоящее время Лодыгин является свободным агентом.

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