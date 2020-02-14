"Ювентус" не утратил интереса к Икарди

"Ювентус" хочет приобрести форварда ПСЖ Мауро Икарди, права на которого принадлежат "Интеру".

По сведениям Sport Mediaset, "старая синьора" рассчитывает, что ПСЖ выкупит игрока предстоящим летом, а потом "Ювентус" подпишет аргентинца у парижан, используя в сделке Миралема Пьянича.

Напомним, что "Ювентус" интересовался Икарди прошлым летом, однако "Интер" не отпустил игрока в стан конкурента.

В этом сезоне Икарди провел за ПСЖ 27 игр, в которых забил 18 голов и отдал 4 ассиста.

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