Директор "Манчестер Сити" заверил футболистов, что у клуба есть неопровержимые доказательства по делу об отстранении от еврокубков

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Директор "Манчестер Сити" заверил футболистов, что у клуба есть неопровержимые доказательства по делу об отстранении от еврокубков

Руководство "Манчестер Сити" провело собрание с футболистами команды касательно отстранения клуба от еврокубков.

Как сообщает The Times, исполнительный директор "горожан" Ферран Торрес заверил игроков, что у клуба есть неопровержимые доказательства, которые немедленно будут переданы в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Также директор попросил футболистов и сотрудников сплотиться в этой тяжелой ситуации.

Напомним, что УЕФА отстранил "Сити" от еврокубков на два сезона из-за нарушений правил финансового фэйр-плей.

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