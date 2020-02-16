Директор "Манчестер Сити" заверил футболистов, что у клуба есть неопровержимые доказательства по делу об отстранении от еврокубков
Руководство "Манчестер Сити" провело собрание с футболистами команды касательно отстранения клуба от еврокубков.
Как сообщает The Times, исполнительный директор "горожан" Ферран Торрес заверил игроков, что у клуба есть неопровержимые доказательства, которые немедленно будут переданы в Спортивный арбитражный суд (CAS).
Также директор попросил футболистов и сотрудников сплотиться в этой тяжелой ситуации.
Напомним, что УЕФА отстранил "Сити" от еврокубков на два сезона из-за нарушений правил финансового фэйр-плей.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|26
|76
|2
|Манчестер Сити
|25
|51
|3
|Лестер Сити
|26
|50
|4
|Челси
|25
|41
|5
|Шеффилд Юнайтед
|26
|39
|6
|Тоттенхэм
|25
|37
|7
|Вулверхэмптон
|26
|36
|8
|Эвертон
|26
|36
|9
|Манчестер Юнайтед
|25
|35
|10
|Бернли
|26
|34
|11
|Арсенал Лондон
|25
|31
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|31
|13
|Саутгемптон
|26
|31
|14
|Кристал Пэлас
|26
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|16
|Борнмут
|26
|26
|17
|Астон Вилла
|25
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|24
|19
|Уотфорд
|26
|24
|20
|Норвич Сити
|26
|18