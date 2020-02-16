Кверквелия пародировал Шарапову во время теннисбола

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Кверквелия пародировал Шарапову во время теннисбола

Защитник "Локомотива" Соломон Кверквелия спародировал известную теннисистку Марию Шарапову.

Это произошло во время игры в теннисбол. Напомним, что "Локомотив" проводит свой третий зимний сбор в Испании.

В этом сезоне Кверквелия провел три матча, но результативными действиями не отличился.

После 19 туров "Локомотив" идет в РПЛ на пятом месте.

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