"Реал" определился с датой презентации Рейньера

Новичок "Реала" Рейньер прилетел в Мадрид в субботу, 15 февраля.

Как сообщает As, 18-летний бразилец будет присутствовать на сегодняшней игре с "Сельтой", которая начнется в 23:00 (мск).

Презентация футболиста, вероятно, состоится 18 февраля.

Напомним, что "Реал" приобрел Рейньера в январе за 30 миллионов евро. Игрок будет выступать за "Кастилью".

Читайте также: "Реал" и "Ювентус" поборются за хавбека "Валенсии". | http://soccernews.ru