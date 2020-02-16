Агент Кокорина высказался о новом контракте с "Зенитом"
Кирилл Логинов, агент и отчим нападающего Александра Кокорина, сообщил, что переговоры о продлении контракта с "Зенитом" не ведутся.
"Мне нечего сказать, никаких переговоров о новом соглашении с "Зенитом" нет", - заявил Логинов.
Напомним, что ранее "Зенит" хотел отдать Кокорина в аренду в "Сочи", однако сделка сорвалась из-за отказа игрока.
Позже Кокорин был переведен в "Зенит-2". В последнее время футболиста несколько раз замечали в экипировке "Сочи".
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