Агент Кокорина высказался о новом контракте с "Зенитом"

Кирилл Логинов, агент и отчим нападающего Александра Кокорина, сообщил, что переговоры о продлении контракта с "Зенитом" не ведутся.

"Мне нечего сказать, никаких переговоров о новом соглашении с "Зенитом" нет", - заявил Логинов.

Напомним, что ранее "Зенит" хотел отдать Кокорина в аренду в "Сочи", однако сделка сорвалась из-за отказа игрока.

Позже Кокорин был переведен в "Зенит-2". В последнее время футболиста несколько раз замечали в экипировке "Сочи".

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