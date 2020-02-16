"Манчестер Юнайтед" летом попытается подписать хавбека "Вест Хэма"

"Манчестер Юнайтед" все еще заинтересован в хавбеке "Вест Хэма" Деклане Райсе.

Как сообщает Sportsmole, "красные дьяволы" попробуют заполучить футболиста в летнее трансферное окно.

Контракт 21-летнего игрока с клубом действует до лета 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 55 миллионов евро.

В этом сезоне Райс провел 27 матчей и отметился одной голевой передачей.

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