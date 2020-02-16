"Сочи" продолжает вести переговоры об аренде Кокорина

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"Сочи" продолжает вести переговоры об аренде Кокорина

Владелец "Сочи" Борис Ротенберг заявил, что клуб все еще хочет арендовать Александра Кокорина у "Зенита".

"Завтра я отправлюсь на переговоры. С Кокориным у нас есть договоренность. Осталось договориться с "Зенитом". Возможно, завтра все решится", - заявил Ротенберг.

Ранее сообщалось, что Кокорин будет получать в "Сочи" порядка двух миллионов рублей в месяц.

Читайте также: Гендиректор "Зенита" рассказал, почему клуб не подтверждает аренду Кокорина в "Сочи". | http://soccernews.ru
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