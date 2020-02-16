"Ливерпуль" не делал предложений по Вернеру
"Ливерпуль" не связывался с "РБ Лейпцигом" касательно трансфера форварда Тимо Вернера, об этом сообщил журналист Мануэль Вет.
"Мы часто слышим эти слухи. Один придумал, а остальные повторили. Вернер счастлив в клубе и будет играть до конца сезона", - заявил генеральный директор "РБ Лейпцига" Оливер Минцлафф.
Ранее сообщалось, что "Ливерпуль" оценил Вернера в 58 миллионов евро. Клуб рассчитывает договориться о трансфере до апреля.
В этом сезоне на счету Вернера 25 голов и 9 ассистов в 31 игре.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|26
|76
|2
|Манчестер Сити
|25
|51
|3
|Лестер Сити
|26
|50
|4
|Челси
|25
|41
|5
|Шеффилд Юнайтед
|26
|39
|6
|Тоттенхэм
|25
|37
|7
|Вулверхэмптон
|26
|36
|8
|Эвертон
|26
|36
|9
|Манчестер Юнайтед
|25
|35
|10
|Бернли
|26
|34
|11
|Арсенал Лондон
|25
|31
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|31
|13
|Саутгемптон
|26
|31
|14
|Кристал Пэлас
|26
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|16
|Борнмут
|26
|26
|17
|Астон Вилла
|25
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|24
|19
|Уотфорд
|26
|24
|20
|Норвич Сити
|26
|18