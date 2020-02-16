"Ливерпуль" не делал предложений по Вернеру

"Ливерпуль" не связывался с "РБ Лейпцигом" касательно трансфера форварда Тимо Вернера, об этом сообщил журналист Мануэль Вет.

"Мы часто слышим эти слухи. Один придумал, а остальные повторили. Вернер счастлив в клубе и будет играть до конца сезона", - заявил генеральный директор "РБ Лейпцига" Оливер Минцлафф.

Ранее сообщалось, что "Ливерпуль" оценил Вернера в 58 миллионов евро. Клуб рассчитывает договориться о трансфере до апреля.

В этом сезоне на счету Вернера 25 голов и 9 ассистов в 31 игре.

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