"Тамбов" договорился об аренде базы "Спартака"

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"Тамбов" договорился об аренде базы "Спартака"

"Тамбов" договорился об аренде базы "Спартака" в Тарасовке.

Как сообщает "Бизнес Online", аренда базы будет длиться до конца текущего сезона, а стоимость сделки составит 3-3,5 миллиона рублей.

"Каждый раз в Москве мы тратили за два дня 1,5 миллиона рублей. Теперь будем экономить, так как с базы мы легко доберемся до любого стадиона в Москве и не будет тратиться на перелеты", - заявил спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков.

Отметим, что домашние игры второй части сезона "Тамбов" будет проводить в Нижнем Новгороде.

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