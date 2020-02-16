"Спартак" в товарищеском матче обыграл "Арарат"

Теги спартак москваарараткраснодаркрылья советов

"Спартак" в товарищеском матче обыграл "Арарат"

Представляем результаты товарищеских матчей с участием российских клубов.

"Спартак" - "Арарат" (Армения) 3:1


"Краснодар" - "Крылья Советов" 1:0

Гол: Воротников, 57 - 1:0

"Краснодар": Сафонов, Бородин, Ивашин, Жигулев, Уткин (Сперцян, 80), Черников, Кайо (Литвинов, 61), Стоцкий, Кутовой, Онугха (Халназаров, 37), Воротников.

"Крылья Советов": Рыжиков (Освянников, 46), Полуяхтов, Лысцов, Анюков, Евинов, Бурлак, Гацкан, Иванов, Тимофеев (Антон, 30; Мияилович, 80), Кабутов, Голенков.

Читайте также: "Чертаново" проиграло "Крыльям Советов" в матче Кубка Олимп ФНЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Тамбов" договорился об аренде базы "Спартака"

"Тамбов" договорился об аренде базы "Спартака"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов