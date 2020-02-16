"Удинезе" и "Верона" не выявили победителя в матче Серии А

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"Удинезе" и "Верона" не выявили победителя в матче Серии А

В рамках 24-го тура итальянской Серии А "Удинезе" сыграл вничью с "Вероной".

"Удинезе" - "Верона" 0:0

"Удинезе": Муссо, Родриго Бекао, Трост-Эконг, Ларсен, Нюйтинк, Сема (тер Авест, 78), Мандрагора, Фофана (Яяло, 86), де Пауль, Лазанья, Окака Чука.

"Верона": Сильвестри, Кумбула, Ррахмани, Гюнтер, Фараони, Пессина (Дзакканьи, 70), Лазович, Верре (Стемпиньски, 81), Велозу, Борини, Амрабат.

Предупреждения: Велозу (56), Лазович (59), Трост-Эконг (77).

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