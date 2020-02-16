"Удинезе" и "Верона" не выявили победителя в матче Серии А
В рамках 24-го тура итальянской Серии А "Удинезе" сыграл вничью с "Вероной".
"Удинезе" - "Верона" 0:0
"Удинезе": Муссо, Родриго Бекао, Трост-Эконг, Ларсен, Нюйтинк, Сема (тер Авест, 78), Мандрагора, Фофана (Яяло, 86), де Пауль, Лазанья, Окака Чука.
"Верона": Сильвестри, Кумбула, Ррахмани, Гюнтер, Фараони, Пессина (Дзакканьи, 70), Лазович, Верре (Стемпиньски, 81), Велозу, Борини, Амрабат.
Предупреждения: Велозу (56), Лазович (59), Трост-Эконг (77).
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|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|23
|54
|2
|Ювентус
|23
|54
|3
|Лацио
|23
|53
|4
|Аталанта
|24
|45
|5
|Рома
|24
|39
|6
|Хеллас Верона
|24
|35
|7
|Болонья
|24
|33
|8
|Кальяри
|23
|32
|9
|Парма
|23
|32
|10
|Милан
|23
|32
|11
|Наполи
|23
|30
|12
|Сассуоло
|23
|29
|13
|Торино
|23
|27
|14
|Удинезе
|24
|26
|15
|Фиорентина
|23
|25
|16
|Лечче
|24
|25
|17
|Сампдория
|23
|23
|18
|Дженоа
|24
|22
|19
|Брешия
|23
|16
|20
|СПАЛ
|24
|15