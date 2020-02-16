Вьери назвал своего фаворита Евро-2020

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Вьери назвал своего фаворита Евро-2020

Экс-игрок сборной Италии Кристиан Вьери поделился мыслями о победителе Евро-2020.

"Я общался с Манчини и сказал ему, что только у Франции состав лучше, чем у Италии. У меня сильное чувство, что Италия выиграет турнир. За 1,5 года Манчини проделал большую работу. Он омолодил состав и фанаты снова влюбились в сборную.   

Я буду следить за каждым матчем. Я уже попросил Манчини, чтобы он достал мне по несколько билетов на каждую игру", - приводит слова Вьери La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что соперниками Италии по группе стали Турция, Уэльс и Швейцария.

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