Луис Суарес Мирамонтес высказался о перспективах "Барселоны" в этом сезоне

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Луис Суарес Мирамонтес высказался о перспективах "Барселоны" в этом сезоне

Экс-игрок "Барселоны" Луис Суарес Мирамонтес раскритиковал каталонцев за игру в текущем сезоне.

"Нынешняя "Барселона" не бежит и не думает. У команды нет сердца, нет агрессии. У нее нет ничего, кроме одного футболиста, который всем этим обладает. Признаюсь, что я очень разочарован из-за этой ситуации.

"Барселона" не выиграет трофеев в этом сезоне. Если все так и продолжится без изменений, то ничего не поделать", - приводит слова Мирамонтеса Diario Sport.

После 24 туров "Барса" идет в Примере на втором месте. Клуб уже вылетел из Кубка Испании. В 1/8 финала Лиги Чемпионов каталонцам предстоит встретиться с "Наполи".

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