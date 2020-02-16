"Аякс" разгромил "Валвейк" в матче чемпионата Нидерландов

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"Аякс" разгромил "Валвейк" в матче чемпионата Нидерландов

В рамках 23-го тура чемпионата Нидерландов "Аякс" одержал победу над "Валвейком".

Амстердамский клуб продолжает лидировать в чемпионате, опережая ближайшего преследователя на 6 очков.

"Аякс" - "Валвейк" 3:0

Голы: Тадич (пен), 13 - 1:0, Траоре, 53 - 2:0, Хунтелар, 90 - 3:0

Отметим, что 20 февраля "Аякс" ожидает матч против "Хетафе" в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

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