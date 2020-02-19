Холанд - лучший футболист матча "Боруссия" - ПСЖ

Форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд стал лучшим футболистом игры 1/8 финала Лиги Чемпионов против ПСЖ (2:1).

Напомним, что 19-летний норвежец отметился двумя голами. Всего в этом розыгрыше ЛЧ Холанд забил 10 голов.

Ответный матч между ПСЖ и "Боруссией" пройдет 11 марта.

Холанд перебрался в "Боруссию" в январе. За это время он забил 11 голов в 7 матчах.

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