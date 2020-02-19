Ткаченко рассказал подробности трансфера Смолова в "Сельту"
Глава компании ProSportsManagement Герман Ткаченко поделился информацией о переходе форварда "Локомотива" Федора Смолова в "Сельту".
"Федор отправился в аренду без опции выкупа. "Сельта" за аренду заплатила 700 тысяч евро. Федя быстро согласился на переход. Разумеется, мы предварительно поработали с ними. В Испании он будет получать меньше, но тоже хорошие деньги.
На сборе "Локомотива" Смолов травмировался. Он тренировался в зале и смотрел обзор испанской Примеры. Позвонил мне: "Нравится мне этот чемпионат! Все-таки давай попробуем". Большую роль сыграло то, что наставнику "Сельты" Оскару Гарсии всегда нравилась игра Смолова", - заявил Ткаченко.
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|19
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|Севилья
|20
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|20
|31
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|Валенсия
|20
|31
|8
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|20
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|9
|Вильярреал
|20
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|10
|Гранада
|19
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|12
|Леванте
|20
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|Осасуна
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|25
|14
|Алавес
|20
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|15
|Реал Вальядолид
|20
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|16
|Эйбар
|20
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|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
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|19
|Леганес
|20
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|Эспаньол
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