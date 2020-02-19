Ткаченко рассказал подробности трансфера Смолова в "Сельту"

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Ткаченко рассказал подробности трансфера Смолова в "Сельту"

Глава компании ProSportsManagement Герман Ткаченко поделился информацией о переходе форварда "Локомотива" Федора Смолова в "Сельту".

"Федор отправился в аренду без опции выкупа. "Сельта" за аренду заплатила 700 тысяч евро. Федя быстро согласился на переход. Разумеется, мы предварительно поработали с ними. В Испании он будет получать меньше, но тоже хорошие деньги.

На сборе "Локомотива" Смолов травмировался. Он тренировался в зале и смотрел обзор испанской Примеры. Позвонил мне: "Нравится мне этот чемпионат! Все-таки давай попробуем". Большую роль сыграло то, что наставнику "Сельты" Оскару Гарсии всегда нравилась игра Смолова", - заявил Ткаченко.

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