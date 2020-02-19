Шатов летом покинет "Зенит"
"Зенит" не планирует продлевать контракт с хавбеком Олегом Шатовым, сообщает "Спорт-Экспресс".
Действующее соглашение 29-летнего игрока с клубом истекает ближайшим летом. Таким образом, в июле Шатов покинет питерский клуб.
Напомним, что ранее Шатов не захотел отправляться в аренду в "Сочи".
Шатов выступает за "Зенит" с 2013 года. В этом сезоне на его счету три гола и два ассиста в 14 играх.
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|ЦСКА Москва
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|5
|Локомотив Москва
|19
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|Арсенал Тула
|19
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|Уфа
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|Урал
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|Спартак Москва
|19
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|11
|Тамбов
|19
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|19
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|Рубин
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|18
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