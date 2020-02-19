Шатов летом покинет "Зенит"

"Зенит" не планирует продлевать контракт с хавбеком Олегом Шатовым, сообщает "Спорт-Экспресс".

Действующее соглашение 29-летнего игрока с клубом истекает ближайшим летом. Таким образом, в июле Шатов покинет питерский клуб.

Напомним, что ранее Шатов не захотел отправляться в аренду в "Сочи".

Шатов выступает за "Зенит" с 2013 года. В этом сезоне на его счету три гола и два ассиста в 14 играх.

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