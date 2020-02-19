"Атлетико" при Симеоне имеет лучший показатель в Лиге Чемпионов по сухим матчам
"Атлетико" переиграл "Ливерпуль" (1:0) в первой игре 1/8 финала Лиги Чемпионов.
Как сообщает Sky Sports, "матрасники" провели 38-ю сухую игру в ЛЧ под руководством Диего Симеоне. Это лучший показатель с декабря 2011 года.
За последние 9 лет "Бавария" и "Барселона" провели по 36 сухих игр, "Ювентус" и "Реал" - по 34.
Читайте также: "Ливерпуль" проиграл "Атлетико" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
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