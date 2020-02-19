"Газпром" выделит крупную сумму на поддержку "Томи"

"Томь" в 2020 году получит от "Газпрома" 660 миллионов рублей.

Сообщается, что эти средства пойдут на поддержание работы клуба, а также на погашение долгов, которые остались после вылета клуба из РПЛ.

Отмечается, что "Газпром нефть" является единственным спонсором "Томи". В 2018 году долги клуба составляли 186 миллионов рублей.

В этом сезоне после 25 туров "Томь" занимает десятое место в первом дивизионе.

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