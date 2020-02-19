"Сантос" грозится подать в суд на "Барселону"

"Сантос" хочет получить от "Барселоны" 4,5 миллиона евро за трансфер Неймара.

Как сообщает Marca, при трансфере была достигнута договоренность на проведение двух товарищеских игр между клубами, однако проведена была только одна.

Таким образом, бразильский клуб намерен получить от каталонцев неустойку, а в случае отказа грозится подать в суд.

Напомним, что "Барселона" приобрела Неймара в 2013 году за 57 миллионов евро.

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