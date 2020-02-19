"Лос-Анджелес Гэлакси" связывался с отцом Месси касательно возможного перехода

Теги лос-анджелес гэлаксибарселоналионель месси

"Лос-Анджелес Гэлакси" связывался с отцом Месси касательно возможного перехода

"Лос-Анджелес Гэлакси" проявляет интерес к капитану "Барселоны" Лионелю Месси.

"В Аргентине идут активные обсуждения о том, что с отцом Месси связывались из "Лос-Анджелес Гэлакиси", чтобы узнать, как ситуация в "Барселоне" повлияла на Месси и согласится ли он перебраться в клуб МЛС", - заявил журналист Джон Рохас.

Ранее сообщалось, что руководство "Барселоны" пользовалось услугами компании, которая критиковала футболистов команды в соцсетях.

Читайте также: "Барселона" разорвет контракт с компанией, которая критиковала Месси. | http://soccernews.ru
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