Симеоне: "Атлетико" играл в тот футбол, который был нужен, чтобы удержать результат"

Наставник "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал победу над "Ливерпулем" (1:0).

"Мы ожидали такой игры. Очень сложный противник, моменты создавались у обоих ворот, но мы хорошо отреагировали на начало игры и играли в тот футбол, который был нужен, чтобы удержать результат. В контратаках у нас были возможности увеличить счет.

Наша команда играет вместе. Если бы форварды не помогали обороняться, то команда не смога бы добиться такого результата. В "Ливерпуле" играют эксперты по отбору мяча, у них быстрая команда с глубоким составом.

Мы начали побеждать, когда еще подъезжали к стадиону. Атмосфера была фантастической. За то время, что я работаю в клубе, никогда не видел такой атмосферы.

В ответной игре все начнется сначала, так как "Ливерпуль" проводит отличные матчи на "Энфилде", - приводит слова Симеоне Marca.

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