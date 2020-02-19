Венгер выступает за изменение системы определения офсайда

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Венгер выступает за изменение системы определения офсайда

Экс-тренер "Арсенала" Арсен Венгер выступает за изменение системы определения офсайда.

"Офсайд не должен фиксироваться, если хотя бы одна из частей тела игрока, которой можно забить гол, располагается на одной линии с защитником - даже если другие части тела футболиста находятся впереди.

Этот нюанс поможет решить проблему и споры о миллиметрах прекратятся", - приводит слова Венгера The Sun.

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Комментарии

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Интересно, жопа, которой тоже можно забить гол, входят в те части тела, которыми можно забить гол?

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