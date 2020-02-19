Соболев включен в заявку "Спартака-2"
"Спартак-2" дозаявил на сезон четырех игроков.
Как сообщает сайт ФНЛ, клуб внес в заявку защитников Виталия Дьякова и Георгия Тигиева, хавбека Николая Тюнина и форварда Александра Соболева. Напомним, что "Спартак" арендовал Соболева у "Крыльев СОветов" в январе с правом выкупа за 4,5 миллиона евро.
Отметим, что согласно регламенту футболисты смогут выступать как в РПЛ, так и в ФНЛ.
После 25 туров "Спартак-2" занимает в ФНЛ 16-ю позицию.
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|19
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|Уфа
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|Динамо Москва
|19
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|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15