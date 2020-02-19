Соболев включен в заявку "Спартака-2"

"Спартак-2" дозаявил на сезон четырех игроков.

Как сообщает сайт ФНЛ, клуб внес в заявку защитников Виталия Дьякова и Георгия Тигиева, хавбека Николая Тюнина и форварда Александра Соболева. Напомним, что "Спартак" арендовал Соболева у "Крыльев СОветов" в январе с правом выкупа за 4,5 миллиона евро.

Отметим, что согласно регламенту футболисты смогут выступать как в РПЛ, так и в ФНЛ.

После 25 туров "Спартак-2" занимает в ФНЛ 16-ю позицию.

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