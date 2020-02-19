"Барселона" готовит предложение по Лаутаро Мартинесу

"Барселона" готовится начать переговоры с "Интером" по трансферу форварда Лаутаро Мартинеса.

Как сообщает Calciomercato, "сине-гранатовые" выплатят клаусулу 22-летнего игрока, которая летом составит 111 миллионов евро. При этом отмечается, что каталонцы попросят разбить сумму на несколько платежей, чтобы избежать проблем с финансовым фэйр-плей.

Действующий контракт аргентинца с клубом рассчитан до лета 2023 года.

В этом сезоне Мартинес провел 29 игр, в которых забил 16 голов и отдал 5 ассистов.

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