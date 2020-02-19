"Барселона" готовит предложение по Лаутаро Мартинесу

Теги барселонаинтер миланлаутаро мартинестрансферы

"Барселона" готовит предложение по Лаутаро Мартинесу

"Барселона" готовится начать переговоры с "Интером" по трансферу форварда Лаутаро Мартинеса.

Как сообщает Calciomercato, "сине-гранатовые" выплатят клаусулу 22-летнего игрока, которая летом составит 111 миллионов евро. При этом отмечается, что каталонцы попросят разбить сумму на несколько платежей, чтобы избежать проблем с финансовым фэйр-плей.

Действующий контракт аргентинца с клубом рассчитан до лета 2023 года.

В этом сезоне Мартинес провел 29 игр, в которых забил 16 голов и отдал 5 ассистов.

Читайте также: "Интер" потребует включить Гризманна в сделку по Лаутаро Мартинесу. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Сантос" грозится подать в суд на "Барселону"

"Сантос" грозится подать в суд на "Барселону"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов