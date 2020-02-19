УЕФА назвал лучшего игрока матча "Атлетико" - "Ливерпуль"

Защитник "Атлетико" Ренан Лоди назван лучшим футболистом матча против "Ливерпуля" (1:0).

Отметим, что 21-летний бразилец провел на поле все 90 минут. Данная награда была создана на этой неделе.

Ответная игра между клубами состоится 11 марта.

В этом сезоне Лоди провел 30 игр, забил один гол и отдал три ассиста.

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