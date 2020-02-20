Каррагер посоветовал "Ливерпулю" подписать двух игроков

Экс-игрок "Ливерпуля" Джейми Каррагер дал совет клубу по трансферам.

"Ливерпуль" должен летом подписать атакующего футболиста топ-уровня. Санчо или Вернер? Я бы купил обоих", - приводит слова Каррагера Liverpool Echo.

Отметим, что трансферная стоимость Санчо оценивается в 120 миллионов евро, а Вернера - в 75 миллионов евро.

В этом сезоне Вернер провел 32 игры, забил 26 голов и отдал 10 ассистов. На счету Санчо 16 забитых мячей и 17 голевых передач в 31 матче.

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