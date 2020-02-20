Каррагер посоветовал "Ливерпулю" подписать двух игроков
Экс-игрок "Ливерпуля" Джейми Каррагер дал совет клубу по трансферам.
"Ливерпуль" должен летом подписать атакующего футболиста топ-уровня. Санчо или Вернер? Я бы купил обоих", - приводит слова Каррагера Liverpool Echo.
Отметим, что трансферная стоимость Санчо оценивается в 120 миллионов евро, а Вернера - в 75 миллионов евро.
В этом сезоне Вернер провел 32 игры, забил 26 голов и отдал 10 ассистов. На счету Санчо 16 забитых мячей и 17 голевых передач в 31 матче.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|26
|76
|2
|Манчестер Сити
|26
|54
|3
|Лестер Сити
|26
|50
|4
|Челси
|26
|41
|5
|Тоттенхэм
|26
|40
|6
|Шеффилд Юнайтед
|26
|39
|7
|Манчестер Юнайтед
|26
|38
|8
|Вулверхэмптон
|26
|36
|9
|Эвертон
|26
|36
|10
|Арсенал Лондон
|26
|34
|11
|Бернли
|26
|34
|12
|Саутгемптон
|26
|31
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|31
|14
|Кристал Пэлас
|26
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|16
|Борнмут
|26
|26
|17
|Астон Вилла
|26
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|24
|19
|Уотфорд
|26
|24
|20
|Норвич Сити
|26
|18