Каррагер посоветовал "Ливерпулю" подписать двух игроков

Теги ливерпульджейми каррагертимо вернерджейдон санчо

Каррагер посоветовал "Ливерпулю" подписать двух игроков

Экс-игрок "Ливерпуля" Джейми Каррагер дал совет клубу по трансферам.

"Ливерпуль" должен летом подписать атакующего футболиста топ-уровня. Санчо или Вернер? Я бы купил обоих", - приводит слова Каррагера Liverpool Echo.

Отметим, что трансферная стоимость Санчо оценивается в 120 миллионов евро, а Вернера - в 75 миллионов евро.

В этом сезоне Вернер провел 32 игры, забил 26 голов и отдал 10 ассистов. На счету Санчо 16 забитых мячей и 17 голевых передач в 31 матче.

Читайте также: Руд Гуллит раскритиковал ван Дейка. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Стала известна дата предварительного судебного заседания по иску "Локомотива" к Геркусу

Стала известна дата предварительного судебного заседания по иску "Локомотива" к Геркусу

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 26 76
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 26 54
3 Лестер Сити Лестер Сити 26 50
4 Челси Челси 26 41
5 Тоттенхэм Тоттенхэм 26 40
6 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 26 39
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 26 38
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 26 36
9 Эвертон Эвертон 26 36
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 26 34
11 Бернли Бернли 26 34
12 Саутгемптон Саутгемптон 26 31
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 26 31
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 26 30
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 26 27
16 Борнмут Борнмут 26 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 26 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 26 24
19 Уотфорд Уотфорд 26 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 26 18
Полная таблица

топ-5 тегов