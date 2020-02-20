"Зенит" ищет Круговому новый клуб

Теги зенит санкт-петербургданил круговойуфа

"Зенит" ищет Круговому новый клуб

"Зенит" ищет новый клуб для защитника Данила Кругового, несмотря на арендное соглашение с "Уфой".

Сообщается, что питерский клуб предложил услуги игрока "многим" клубам РПЛ. Отметим, что "Зенит" рассматривает только варианты с арендой.

"Зенит" приобрел Кругового прошлым летом у "Уфы" и оставил его в клубе до конца сезона 2019/20.

В этом сезоне Круговой провел за "Уфу" 7 матчей.

Читайте также: "Спорт-Экспресс": Семак в скором времени продлит контракт с "Зенитом". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Шахтер" обыграл "Бенфику", "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Брюгге" и другие результаты 1/16 финала Лиги Европы

"Шахтер" обыграл "Бенфику", "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Брюгге" и другие результаты 1/16 финала Лиги Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов