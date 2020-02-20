"Зенит" ищет Круговому новый клуб

"Зенит" ищет новый клуб для защитника Данила Кругового, несмотря на арендное соглашение с "Уфой".

Сообщается, что питерский клуб предложил услуги игрока "многим" клубам РПЛ. Отметим, что "Зенит" рассматривает только варианты с арендой.

"Зенит" приобрел Кругового прошлым летом у "Уфы" и оставил его в клубе до конца сезона 2019/20.

В этом сезоне Круговой провел за "Уфу" 7 матчей.

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