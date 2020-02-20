"Спартак" добавил в заявку Шишкина

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"Спартак" добавил в заявку Шишкина

"Спартак" включил в заявку РПЛ Романа Шишкина, сообщает сайт РПЛ.

Ранее 33-летний футболист также был заявлен за "Спартак-2" в ФНЛ. В московском клубе игрок будет выступать под 49-м номером.

Шишкин является воспитанником "Спартака". Он выступал за клуб с 2004 по 2010 год.

До перехода в "Спартак" Шишкин играл за "Торпедо", "Крылья Советов", "Краснодар" и "Локомотив".

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