"Спартак" добавил в заявку Шишкина
"Спартак" включил в заявку РПЛ Романа Шишкина, сообщает сайт РПЛ.
Ранее 33-летний футболист также был заявлен за "Спартак-2" в ФНЛ. В московском клубе игрок будет выступать под 49-м номером.
Шишкин является воспитанником "Спартака". Он выступал за клуб с 2004 по 2010 год.
До перехода в "Спартак" Шишкин играл за "Торпедо", "Крылья Советов", "Краснодар" и "Локомотив".
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|Команда
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|О
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|19
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|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15