Неймар назвал топ-5 футболистов мира

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Неймар назвал топ-5 футболистов мира

Нападающий ПСЖ Неймар назвал лучших футболистов мира.

"Пятерка лучших? Лионель Месси, Луис Суарес, Килиан Мбаппе, Поль Погба и Эден Азар. Есть много игроков, с которым я бы хотел поиграть. Например, Ромарио. С Роналдо я играл в прощальном матче. Также хотел бы сыграть с Зиданом и Ибрагимовичем", - приводит слова Неймара Tuttomercatoweb.

В этом сезоне на счету Неймара 16 голов и 9 результативных передач в 19 играх.

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