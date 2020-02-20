Арустамян рассказал подробности травмы Кругового

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Арустамян рассказал подробности травмы Кругового

Журналист Нобель Арустамян поделился подробностями травмы хавбека "Зенита" Данила Кругового, права на которого принадлежат "Зениту".

"Где Круговой проведет ближайшие полгода? Мне известно, что у него очень неприятное повреждение, схожее с тем, что у вингера "Барселоны" Усмана Дембеле. Представители футболиста боятся, что если Круговой еще полгода будет в "Уфе", то повреждение может усугубиться, так как там искусственный газон.

Вероятно, лучшим вариантом для него было бы остаться в "Зените". Подлечиться в правильном месте под присмотром. Конечно, он очень нужен "Уфе". Однако в приоритете должно быть здоровье игрока.

Посмотрим, как клубы урегулируют ситуацию. Если настолько все серьезно, как мне известно, то могут быть серьезные последствия", - заявил Арустамян.

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