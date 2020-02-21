Лукаку выдал лучшую голевую серию в Лиге Европы за последние 15 лет
Форвард "Интера" Ромелу Лукаку забил гол в игре 1/16 финала Лиги Европы с "Лудогорцем" (2:0).
Как сообщает Opta, 26-летний игрок забивает в турнире в шестом матче кряду. Это лучшая голевая серия в турнире с 2005 года.
Отметим, что 15 лет назад Алан Ширер забивал в восьми играх Кубка УЕФА подряд.
Всего в этом сезоне на счету Лукаку 22 гола и 5 ассистов в 33 матчах.
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