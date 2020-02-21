Главные новости дня: 20 февраля

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Главные новости дня: 20 февраля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 20 февраля.

"Шахтер" обыграл "Бенфику", "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Брюгге".

"Арсенал" переиграл "Олимпиакос", "Порту" проиграл "Байеру".

УЕФА назвала претендентов на звание игрока недели в Лиге Чемпионов.

Новый рейтинг ФИФА: Россия осталась на 38-м месте, Бельгия сохранила лидерство.

Мартин Брейтуэйт стал игроком "Барселоны".

Президент ПСЖ аль-Хелайфи обвиняется в совершении уголовных преступлений в Швейцарии.

Анонимные злоумышленники угрожают терактами в Санкт-Петербурге во время Евро-2020.

Денис Черышев установил клубный рекорд "Валенсии".

Сын Черчесова подписал контракт с "Олимпом".

"Спартак" добавил в заявку РПЛ Романа Шишкина.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Арсенал" переиграл "Олимпиакос", "Порту" проиграл "Байеру" и другие результаты 1/16 финала Лиги Европы

"Арсенал" переиграл "Олимпиакос", "Порту" проиграл "Байеру" и другие результаты 1/16 финала Лиги Европы

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 26 76
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 26 54
3 Лестер Сити Лестер Сити 26 50
4 Челси Челси 26 41
5 Тоттенхэм Тоттенхэм 26 40
6 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 26 39
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 26 38
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 26 36
9 Эвертон Эвертон 26 36
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 26 34
11 Бернли Бернли 26 34
12 Саутгемптон Саутгемптон 26 31
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 26 31
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 26 30
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 26 27
16 Борнмут Борнмут 26 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 26 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 26 24
19 Уотфорд Уотфорд 26 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 26 18
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