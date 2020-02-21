Главные новости дня: 20 февраля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 20 февраля.

"Шахтер" обыграл "Бенфику", "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Брюгге".

"Арсенал" переиграл "Олимпиакос", "Порту" проиграл "Байеру".

УЕФА назвала претендентов на звание игрока недели в Лиге Чемпионов.

Новый рейтинг ФИФА: Россия осталась на 38-м месте, Бельгия сохранила лидерство.

Мартин Брейтуэйт стал игроком "Барселоны".

Президент ПСЖ аль-Хелайфи обвиняется в совершении уголовных преступлений в Швейцарии.

Анонимные злоумышленники угрожают терактами в Санкт-Петербурге во время Евро-2020.

Денис Черышев установил клубный рекорд "Валенсии".

Сын Черчесова подписал контракт с "Олимпом".

"Спартак" добавил в заявку РПЛ Романа Шишкина.

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