Президент ПСЖ договорился с ФИФА о закрытии дела о взяточничестве
Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи заключил мировое соглашение с ФИФА.
По сведениям The Times, президент парижан заплатил ФИФА около одного миллиона евро, чтобы организация закрыла дело против него о взяточничестве.
Напомним, что ранее Аль-Хелаифи был обвинен в продаже прав на трансляцию ЧМ-2018, 2022, 2026 и 2030 за взятку.
Отметим, что Аль-Хелаифи все обвинения отрицал.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|25
|62
|2
|Марсель
|25
|52
|3
|Ренн
|25
|41
|4
|Лилль
|25
|40
|5
|Монако
|25
|38
|6
|Монпелье
|25
|37
|7
|Страсбур
|25
|37
|8
|Ницца
|25
|36
|9
|Реймс
|25
|36
|10
|Бордо
|25
|35
|11
|Лион
|25
|34
|12
|Нант
|25
|34
|13
|Брест
|25
|33
|14
|Анжер
|25
|30
|15
|Метц
|25
|28
|16
|Сент-Этьен
|25
|28
|17
|Ним
|25
|27
|18
|Дижон
|25
|26
|19
|Амьен
|25
|21
|20
|Тулуза
|25
|13