Президент ПСЖ договорился с ФИФА о закрытии дела о взяточничестве

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи заключил мировое соглашение с ФИФА.

По сведениям The Times, президент парижан заплатил ФИФА около одного миллиона евро, чтобы организация закрыла дело против него о взяточничестве.

Напомним, что ранее Аль-Хелаифи был обвинен в продаже прав на трансляцию ЧМ-2018, 2022, 2026 и 2030 за взятку.

Отметим, что Аль-Хелаифи все обвинения отрицал.

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